Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı
1 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.
Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyü Güllüsü mevkisinin yaklaşık bin metre açıklarında oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sahil açıklarında oluşan hortum, 10 dakika sonra gözden kayboldu. Yaşanan doğa olayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. - SİNOP
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