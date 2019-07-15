Son Dakika Haberleri: Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı
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Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı

1 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.

Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyü Güllüsü mevkisinin yaklaşık bin metre açıklarında oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sahil açıklarında oluşan hortum, 10 dakika sonra gözden kayboldu. Yaşanan doğa olayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. - SİNOP
Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
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