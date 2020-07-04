DENİZDE OYUN OYNAYAN GENÇLERİN SOSYAL MESAFE DUYARSIZLIĞI - Son Dakika

Menekşe Plajı'nda bir grup genç sosyal mesafeye aldırış etmeden denizde oyun oynadı, birbirilerinin üzerine çıkarak denize atladı. Plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.
Denizde bulunan bir grup genç ise sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dakikalarca oyun oynadı. Birbirlerinin üzerine çıkarak denize atlayan gençler, küçük yaşta olanları birbirine attı. Mesafeye aldırış etmeden oyun oynayan gençlerin duyarsızlığı kameralara yansıdı. Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde bazı grupların mesafe kuralına uymadığı görüldü.- İstanbul