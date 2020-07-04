Denizde oyun oynayan gençlerin sosyal mesafe duyarsızlığı - Son Dakika

MENEKŞE Plajı'nda bir grup genç sosyal mesafeye aldırış etmeden denizde oyun oynadı, birbirilerinin üzerine çıkarak denize atladı. Plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Denize girmek isteyen birçok kişi Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduranların bazılarının sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.