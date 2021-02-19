Denizde oyunlar oynayan yunus balıklarına kuşlarda eşlik etti - Son Dakika

Denizde oyunlar oynayan yunus balıklarına kuşlarda eşlik etti

19.02.2021 00:57
Denizde oyunlar oynayan yunus balıklarına kuşlarda eşlik etti, System.String[]

Büyükada'da kar yağışı sonrası kıyıya yakın bir noktada bir araya gelen yunus balıkları denizde oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükada'da kar yağışı sonrası kıyıya yakın bir noktada bir araya gelen yunus balıkları denizde oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. O esnada yanlarına gelen bir kuş sürüsü ise adeta oyunlarına eşlik etti. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili kar olan kar yağışı sonrası Büyükada'da oyunlar oynayan yunus balıklarının keyifli anları yüzleri gülümsetti. Büyükada'da kıyıya bir noktada bir araya gelen iki yunus balığı farklı figürler sergileyerek denizde dakikalarca oyun oynadı. Yunus balıklarının oyun oynadığı esnada çevrelerinde gezen bir kuş sürüsü ise adeta ikilinin keyifli anlarına eşlik etti. Yunus balıklarının yüzleri gülümseten o anları ise vatandaşın cep telefonun kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Büyükada, oyunlar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizde oyunlar oynayan yunus balıklarına kuşlarda eşlik etti - Son Dakika


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