Denizde rahatsızlanan kaptanın imdadına deniz polisi yetişti
44 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kaptanı rahatsızlanınca yardımına deniz polis yetişti.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:02 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde teknede kaptanı rahatsızlanınca yardımına deniz polis yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Göcek
Mahallesi'ndeki Yassıca adasında İlyas Kuyucak
kaptanlığını yaptığı "Sezar
1" isimli teknede bir anda bayıldı. Kuyucak'ın bayıldığını gören tatilciler ada etrafında devriye görevi yapan deniz polisinde yardım istedi. Polisler tarafından bota alınan Kuyucak, Göcek İskelesi'nde bekleyen 112 ambulansa götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kuyucak ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kuyucak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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