Denizde römorkörlerle su püskürtülerek 19 Mayıs kutlaması yapıldı - Son Dakika

Bu kapsamda denizde römorkörlerle su püskürtüldü, konteynerlerle de karada "19 Mayıs" yazıldı.

Liman çalışanları bayram dolayısıyla denizde ve karada koreografi hazırladı.

Tekirdağ 'daki Asyaport Limanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla denizde römorkörlerle su püskürtüldü, konteynerlerle karada "19 Mayıs" yazıldı.

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