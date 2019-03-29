Denizde Şaşırtan Evlilik Teklifi

Mersin'de bir gemide usta gemici olarak çalışan Berat Uysal isimli genç, Bozcaada Gemisi'nde stajyer kaptan olarak çalışan kız arkadaşına denizde evlilik teklif etti.

Mersin'de bir gemide usta gemici olarak çalışan Berat Uysal isimli genç, Bozcaada Gemisi'nde stajyer kaptan olarak çalışan kız arkadaşına denizde evlilik teklif etti. Bir gemiyi balonlarla süsleyip, 'Buse aşkım benimle evlenir misin?' pankartı asarak kız arkadaşının Kıbrıs'tan geldiği Bozcaada gemisini açıkta karşılayan Uysal, herkesi şaşırtan evlilik teklifini yaptı. Erkek arkadaşının teklifi karşısında gözyaşlarını tutamayan genç kız, teklifi kabul etti.



Mersin'de yaşayan ve bir gemide usta gemici olarak çalışan 27 yaşındaki Berat Uysal, sevdiği kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı. Kendisinin de çalıştığı Bozcaada gemisinde stajyer kaptan olarak çalışan 20 yaşındaki Buse Alkan'a denizde evlilik teklifi yapan Uysal, önce herkesi şaşırttı daha sonra herkesin takdirini topladı. Yağmurlu havaya rağmen sabahın erken saatlerinde bir gemiyi balonlarla süsleyip, 'Buse aşkım benimle evlenir misin' pankartı asan Uysal, açıkta kız arkadaşının Kıbrıs'tan geldiği gemiyi karşıladı. Geminin etrafında tur atan ve havai fişek atan genç, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Yapılan teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Buse Alkan'a ise yanında bulunan kaptanlar ve gemi personeli destek verdi. Gemide bulunan diğer yolcular da önce şaşırırken daha sonra ise olayı ölümsüzleştirmek için güverteden cep telefonlarıyla görüntü çektiler. Mersin Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu önünde kız arkadaşını karşılayan Uysal, çiçek verip, evlilik teklifini yaptı. Teklifi kabul eden Alkan, erkek arkadaşına sarıldı.



Evlilik teklifiyle ilgili konuşan İbrahim Berat Uysal (27), Bozcaada gemisinde çalıştığını söyledi. Kız arkadaşıyla 5 ay önce tanıştığını kaydeden Uysal, "Bizim gemimize İzmir'den stajyer kaptan olarak geldi. Biz gemide karşılaştık, tanıştık, birbirimizi sevdik. Bu yüzden evlenmeye karar verdik. Allah izin verirse devamının gelmesini diliyorum. Biz aslında ilk birbirimizi gördüğümüzde tartışmıştık, birbirimize terstik, soğuktuk. Ondan sonra Allah işte kurban olduğum benim olsun diye onu İzmir'den bana göndermiş. Bugün böyle bir organizasyon yapmak istedik. Allah babamdan bin kere razı olsun. Babamın arkadaşlarının sayesinde böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Balonlarla ve afişle süslediğimiz gemiyle evlenme teklifi etmeyi planladık. Bunu da gerçekleştirdik" dedi.



Buse Alkan (20) ise staj yapmak için İzmir'den Mersin'e geldiğini belirterek, "Burada Berat ile tanıştık. Berat ile tanıştığımızda aslında tartışmıştık. Ondan sonra böyle oldu. Teklifi gördüğümde ağladım. Evlilik teklifini bekliyordum ama böyle bir şey beklemiyordum. Yolcular 'o sen miydin', 'hayırlı olsun' filan dediler. Herkes çok şaşırdı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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