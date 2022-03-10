Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.03.2022 17:33
Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ve içerisindekilerin yardım talebinde bulunulduğu ihbarının alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı. Lastik bot ise Sahil Güvenlik botuna bağlanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da sürüklenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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