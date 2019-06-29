Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışırken şişme botun motorunun arızalanması sonucu saatlerce denizde sürüklenen 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmeye çalışırken şişme botun motorunun arızalanması sonucu saatlerce denizde sürüklenen 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
Ayvalık'ın Sarımsaklı
sahili açıklarında seyreden bot, motoru arızalanınca Ege
Denizinde sürüklenmeye başladı. Olay sonrasında bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, 12'si Kuveyt
, 12'si Somali
, ikisi Erite ve biri Filistin
uyruklu 27 kişiyi sürüklendikleri bot ile birlikte kurtardı. Cunda adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı
limanına getirilen aralarında 10 çocuk ve 11 kadının da bulunduğu mülteciler Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
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