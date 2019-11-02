Son Dakika Haberleri: Denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, denizde sürüklenen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez açıklarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kısa sürede lastik botun yerini tespit ederek göçmenleri kurtardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve İran uyruklu 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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