Son Dakika Haberleri: Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Haber

Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı - ÇANAKKALE

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde sürüklenen dalgıç, feribottan atılan can simidiyle kurtuldu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde sürüklenen dalgıç, feribottan atılan can simidiyle kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Coşan, arkadaşı Rıza Dadaş ile Geyikli beldesine bağlı Kumburun mevkisinden denize açılıp tüplü dalış gerçekleştirdi.
Sahilden 2,5 kilometre açıkta 20 metre derinliğe inen Coşan, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşı ise onu sahilde beklemeye başladı.
Coşan'ın geri dönmemesi üzerine Dadaş, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine Bozcaada Limanı'nda bulunan "TCSG-16" Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı arama çalışması gerçekleştirdi.
Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara durumla ilgili bilgi verildi.
Bu sırada, denizden çıkan ve sürüklenmeye başlayan Coşan'ı, Geyikli-Bozcaada seferini yapan "18 Mart" isimli feribottakiler gördü.
Kaptana haber verilmesi üzerine Muhammet Coşan, feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı.
Coşan, olay yerine gelen sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.
Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:16 Kaynak: AA
Bozcaada, Ezine, Geyikli, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terhis olan askerleri taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 22:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde sürüklenen dalgıç feribottan atılan can simidiyle kurtarıldı - ÇANAKKALE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]