Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden denize açıldıktan sonra motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 24 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Seferihisar ilçesi kıyılarından dün gece lastik botla denize açılan bir grup göçmen, Sığacık Mahallesi önlerinde motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botun yerini tespit etti. Bottaki 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 24 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 9'u erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi.Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.