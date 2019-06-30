Denizde sürüklenen teknede bulunanlar kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde iki kişinin bulunduğu özel teknenin motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
'nın Marmaris
ilçesinde içinde iki kişinin bulunduğu özel teknenin motoru arıza yapınca sürüklenmeye başladı. Yapılan çağrı sonrası tekne ve içindeki iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabah
saatlerinde 'Honey Badger' isimli özel tekne ile gezenti amaçlı denize açılan iki kişi, Bozukkale önlerine geldiğinde teknenin motoru arıza yaptı. Motoru susan özel tekne denizde rastgele sürüklenmeye başladı.
Muğla 12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan iki kişiyi bota aldıktan sonra tekne ile birlikte Bozburun
'a geldi. Tekne Bozburun'daki bir tersaneye bağlandı. - MUĞLA
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