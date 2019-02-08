Denizde Sürüklenen Teknedeki Kaçaklar Kurtarıldı

Bodrum
'da, makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan Filistinli kaçaklar, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Filistin uyruklu 13 kaçak, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmek için Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarından "Tanem" isimli fiber tekne ile denize açıldı.
Teknenin makine arızası nedeniyle sürüklenmesi ve batma tehlikesi geçirmesi üzerine kaçaklar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Marmaris
Grup Komutanlığı ekipleri, teknedeki 6'sı kadın 13 Filistin uyruklu kaçağı teknelerine aldı.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk de gözaltına alındı.
Limana getirilen kaçaklar, ifade işlemlerinin ardından Muğla
Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.