Denizde teknelerin sosyal mesafeli parkı havadan görüntülendi - Son Dakika

Antalya İl Jandarma komutanlığı yerden ve havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri havadan ve karadan sürücülere göz açtırmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştiren denetimlerde sağ şeritte bekleme, uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz kullanımı, hatalı sollama, kask takmama ve aşırı hız gibi kural ihlallerinin yanı sıra sosyal mesafe ve maske ihlalleri de ön planda tutuldu. Sahil bandının özellikle turizmin yoğun olduğu 6 noktada 2 saatlik denetimde sürücülere ceza yağdı. Asayiş Timlerinin de destek verdiği 200 personelin görev aldığı denetimde sürücülere sosyal mesafe kurallarına uymanın ve maske takmanın önemi de vurgulandı. Havadan yapılan denetimde dikkat çeken görüntü ise Sıçan Adası'ndaki gemilerin sosyal mesafe düzenine uygun şekilde demir atması oldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının havadan ve karadan gerçekleştirdiği denetim kapsamında il genelinde 2 saatlik sürede 6 bin 420 araç sorgulanırken 127 sürücüye ise 56 bin 432 TL para cezası uygulandı ve 21 araç ise trafikten men edildi.

Antalya İl jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanı içerisinde sahip kara yolu sorumluluk sahasında bir çok noktada 80 trafik ekibiyle ve her ay havadan denetim gerçekleştiriyor. - ANTALYA