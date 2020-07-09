Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi

Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi Edirne'nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi.

Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi

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EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde dalış yapmak için denize giren 17 yaşındaki genç vurgun yedi. Kalbi duran, sonrasında tekrar hayata döndürülen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Olay Enez'in Karaincirlik Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde denize dalmak için kıyıya gelen Yağız Korkmazsuya girdi. Bir süre sonra daldığı denizde vurgun yiyerek bilincini kaybeden genç su üstüne çıktı. Kalbi, aniden artan basıncın etkisiyle duran genci, kendisini görenler kıyıya çıkardı.

Durumun haber verilmesiyle bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından Enez'den Keşan'a getirilen gencin kalbinin tekrar çalışması sağlanarak hayat döndürüldü.

Bu sırada Atatürk Stadı'na bilinci kapalı halde getirilen Yağız Korkmaz, ambulans helikopter ile birlikte Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesi'ne sevk edildi.

İstanbul, Edirne, Enez, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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