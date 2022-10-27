Ahtapot zannettiği dev deniz anasını kucağına alan adam hatasının bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Ahtapot zannettiği dev deniz anasını kucağına alan adam hatasının bedelini ağır ödedi

27.10.2022 18:39

Denizde yakaladığı dev ahtapotu karaya çıkaran ve o anları video kaydına alan arkadaşına "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyen vatandaş, bir anda canı yanmaya başlayınca denize atladı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım aldı.

Su içindeki şeffaf görüntüsü ile dikkat çeken deniz analarının, temas edildiğinde ne kadar can yaktığı herkesçe bilinir. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile bu cümle adeta ete kemiğe büründü.

"ARKADAŞLAR AHTAPOT YAKALADIK"

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde denizden ahtapot sanarak çıkardığı deniz anasını kucağına alan vatandaş, "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyerek o anlarını kaydeden kamera önünde şov yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra canı yanmaya başlayan vatandaş, kucağında tuttuğu şeyin aslında ahtapot değil deniz anası olduğunu fark etti. Deniz anasını kucağından bırakıp koşar adımlarla denize atlayan vatandaşın o anları izleyenleri güldürdü.

"YAPIŞKAN VAR, ZEHİRLİYOR"

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videoda denizden çıktıktan sonra tekrar deniz anasının başına gelen vatandaşın görüntüleri kayda alan arkadaşına yaşadığı acıyı anlatırken, "Yapışkan var, zehirliyor" demesi dikkat çekti.

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