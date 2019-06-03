Son Dakika Haberleri: denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

15 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Ege Denizi'nde Ayvalık Sahil Güvenlik botlarına yakalan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı.

denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Ege Denizi'nde Ayvalık Sahil Güvenlik botlarına yakalan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı. İki şüphelinin haklarındaki soruşturmanın sürdüğü Manisa'ya gönderildiği öğrenilirken, aralarında etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenlerinde bulunduğu 13 kişinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. oldukları bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00'te gerçekleştirilen operasyonda, 17 FETÖ şüphelisi, beraberinde 1'i bebek olmak üzere 6 çocukla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalanmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Ayvalık, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci'den şaşırtan çıkış: AK Parti'ye hiç oy vermedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 09:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]