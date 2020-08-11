Denizde yaralı halde bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde yaralı halde bulunan caretta caretta, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce (DKMP) tedaviye alındı.
Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Saros Körfezi açıklarında, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı halde caretta caretta buldu. Ekipler, durumu Edirne DKMP Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. DKMP görevlilerince teslim alınan yaralı caretta caretta, akvaryum tedavisi için İstanbul DKMP Müdürlüğü'ndeki Yaban Hayatı Şefliği'ne götürüldü. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının tedavisinin ardından bulunduğu bölgede denize bırakılacağı bildirildi.