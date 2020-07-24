Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı Zonguldak'ın Kapuz Plajı açıklarında, yorgun düşerek mahsur kalan 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kapuz Plajı açıklarında, yorgun düşerek mahsur kalan 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kapuz Plajı'nda bir vatandaşın denizde yüzerken kaybolduğu ihbarının üzerine sahil güvenlik botu harekete geçti. Olay yerine giden ekipler deniz yüzeyinde üç erkek şahıs tespit etti. Bota alınan 3 kişi, İki şahsın denizde yorgun düşen bir kişiye yardım etmek amacıyla denize girdikleri ancak onların da yorgun düşmesi neticesinde mahsur kaldıkları öğrenildi.

Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:55

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde yorgun düşen 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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