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Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı - Son Dakika

Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı

05.11.2021 14:31

Antalya'da eşiyle birlikte yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, jet-skiyi kullanan kişi de polis merkezine götürüldü.

Dün Konyaaltı Sahilinde saat 16.30 sıralarında edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte sahile gelip denize giren Serap Şen Geçici'ye, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı jet-ski çarptı.

KADIN YARALANDI, KOCASI ŞOKA GİRDİ

Kaza sonrası Serap Şen Geçici yaralanırken, yanındaki eşi de şoka girdi. Geçici ve eşi, sahildeki can kurtaran ve çevredekilerin fark etmesiyle sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahile gelen sağlık ekipleri, yaralandığı belirtilen Geçici'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jet-ski sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

"BİR ANDA BAĞIRIP ÇAĞIRDILAR"

Olayı gören vatandaşlardan Ebru Özdoğan, "Jet-ski bir anda geldi ve kadına çarptı. Bir anda bağrış çağırış oldu. Kadını kurtarmaya çalıştılar. Yanında da birisi vardı, eşiydi galiba. Sanırım kafasına darbe almış" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Konyaaltı, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı - Son Dakika


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