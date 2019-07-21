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Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı

20 dakika önce

Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.

Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.
Kandıra Cebeci sahilinde denize giren baba ve 4 çocuğu bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Baba boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmaya çalışırken, bir taraftan da yardım istedi. Kocaeli itfaiyesi cankurtaranları jet ski ile ailenin yanına gitti. Baba ve çocukları jet ski ile alınarak sahile çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aileyi sağlık kontrolünden geçirirken, herhangi bir sağlık sorunlarını olmadığı belirlendi.
Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
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