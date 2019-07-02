Denizde yüzen amca boğuldu, yeğeni kurtarıldı
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SAMSUN'da, sıcak havadan bunalıp serinlemek için denize giren amca Kemal Önder ile yeğeni Serkan Önder boğulma tehlikesi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:53 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, sıcak havadan bunalıp serinlemek için denize giren amca Kemal Önder ile yeğeni Serkan
Önder boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kemal Önder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğeni Serkan'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olay, öğlen saatlerinde, Atakum
ilçesi Yeşilyalı
Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sıcaktan bunalıp, denize giren Kemal Önder ile yeğeni Serkan Önder bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İkilinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekilerin bir kısmı suya atlarken, bir kısmı da polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, amca- yeğen çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Kemal ve Serkan Özkan
olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ikiliden amca Kemal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Serkan Önder'in tedavisi sürdüğü bildirildi.
- Samsun
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