Denizde zifiri karanlıkta nefes kesen tatbikat

Denizde zifiri karanlıkta nefes kesen tatbikatBatmakta olan bottan denize düşen adam böyle kurtarıldıİSTANBUL - Arama kurtarma ekipleri tarafından gece zifiri karanlıkta nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi. 72 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği denize düşen adam kurtarıldı. Batmakta olan bot yedeklenerek başka bir bot tarafından çekildi, can salındaki personel kurtarılarak sahile götürüldü. Eğitim sonunda botların resmigeçidi ve toplu fotoğraf için pozisyon almaları sırasında renkli görüntüler oluştu.Denizciler Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Denizde Arama Kurtarma - Search and Rescue (DAK/SAR), her yıl düzenlediği gece eğitimlerini sürdürüyor. Önceki gece Kalamış Marina açıklarında gerçekleştirilen gece eğitimine 70'in üzerinde personel katıldı. Normalde gece şartlarında yapılması oldukça zor olan kurtarma operasyonu, arama kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirildi.Senaryo gereği açıkta demirleyen bot, arıza yaptığı ve makine dairesinin su almaya başladığı mesajını yayınladı. Mesajı alan ekipler acilen kurtarma botlarına binerek mesaj yayınlayan botun bulunduğu noktaya hareket etti. Yine senaryo gereği, arıza yapan bottan insana benzetilen manken denize atılarak, "Denize adam düştü" çağrısı yapıldı. Mesajın hemen ardından bottan işaret fişekleri atıldı.İşaret fişeklerini takip ederek arızalı botun bulunduğu noktaya gelen kurtarma botları, denize düşen adamı ayrı ayrı bularak sudan çıkardı. Daha sonra su aldığı için yarım isteyen bottan denize can Salı atılarak personel can salına aktarılmak suretiyle tahliye edildi. Durum DAK/SAR merkeze telsizle bildirildikten sonra, arızalı bot başka bir bottan atılan iple yedeklenerek sahile çekildi.Eğitimler sırasında 1 Sahil Güvenlik botu da tatbikata gözlemci olarak katıldı. Eğitimin sonunda tatbikata katılan tüm botlar, operasyonun yönetildiği basın teknesinin önünden resmigeçitle geçerek izleyenleri selamladı. Son olarak toplu fotoğraf için 5 DAK/SAR botu ve Sahil Güvenlik botu yan yana dizildi. Karşılıklı tebrik ve teşekkürlerin ardından başarıyla tamamlanan eğitim sonunda Kalamış Marina'ya hareket edildi.Eğitim sonunda İHA'ya değerlendirme yapan DAK/SAR Başkan Yardımcısı Turgay Aytaç, "Bu geceki eğitimimiz başarıyla sona erdi. Tatbikata 72 personelimiz katıldı. Bu tatbikatta denize düşen adamı kurtardık. Batmakta olan bir tekneden tanziren can salını denize attık ve can salına personelimiz geçti. Gece şartlarında bir tekneyi yedekledik. Normalde her gece yapmış olduğumuz bu eğitimleri tüm botlarımızla yapmış olduk. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de bizi izledi ve değerlendirdi" diye konuştu.