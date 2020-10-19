Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor - Son Dakika

Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor

19.10.2020 08:01
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince göle dönüştü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince göle dönüştü. Dış limandan birçok ülkeye ihraç edilerek antik kentin zenginleşmesini sağlayan granit sütunların deniz içerisindeki kalıntıları ise günümüze kadar ulaştı. İç liman, kalp şeklindeki pembe gölü, dış liman ise, boyları 12 metreye, ağırlıkları 50 tona kadar ulaşan granit sütunlarıyla turizme katkı sunmaya devam ediyor.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkınca göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. İç liman, günümüzde kalpli pembe göl olarak, antik kentin zenginleşmesinde en önemli etken olan dev granit sütunların ihraç edildiği dış liman da deniz içerisindeki kalıntılarıyla turizme katkı sağlıyor.

Dış limandan gemilerle birçok ülkeye ihraç edilen boyları 12 metreye, ağırlıkları ise 50 tona kadar ulaşan granit sütunlardan bazılarını bölgede halen görebilmek mümkün. Özellikle, dış liman bölümünde, deniz içerisinde 2 bin yıllık granit sütun kalıntıları dikkat çekiyor. Bir bölümü suyun dibinde olan granit sütunlardan dik duranları ise deniz üzerinde görülebiliyor. Her akşam Kuzey Ege Denizi'nden batan güneşin ortaya çıkardığı muhteşem manzara ile bütünleşen deniz içerisindeki granit sütunlar, ziyaretçileri cezbediyor. Birçok kişi deniz içerisinde 2 bin yıllık sütunlar arasında yüzerek günü geçirdikten sonra, akşam vakti de gün batımı manzarasıyla birlikte sütunların üzerinde ve aralarında çekildikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştiriyor.Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, iç ve dış limanın yalnızca antik kent için değil, aynı zamanda Kuzey Ege için önemli ticaret merkezlerinden olduğuna dikkat çekerek, o dönem uzunlukları 12 metre, ağırlıkları 50 tonun üzerinde olan granit sütunların çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Öztepe, "Prehistorik dönemle başlayan insan ve deniz ilişkisi Bronz Çağı ile birlikte gemilerin yapılması süreciyle bir ticari anlama dönüşmeye başlıyor ve bu ticari ilişki günümüze kadar evrilerek gelişim kaydediyor. Bu ticaretin karalarda ulaştığı nokta ise antik limanlar. Bu antik limanlar giderek büyüyor ve Roma Çağı'nda çok daha büyük boyutlara ulaşıyor. Bir süredir kazılarını yürütmekte olduğumuz Alexandria Troas Antik Kenti'nin de bugün Kuzey Ege'de bilinen önemli Roma yerleşimlerinden ve limanlarından bir tanesi olduğunu görüyoruz" dedi."Günümüze kadar ulaşan kalıntılar denizin üzerinde ve suyun altında izlenebiliyor" diyen Öztepe, şöyle konuştu:

"Antik kentin limanı, iç ve dış limandan oluşuyor. Alexandria Troas'ın limanını bu dönemde önemli kılan ve kentin büyümesine katkı sağlayan en önemli unsur, bu limandan gerçekleştirilen ticarettir. Antik kentin 10 kilometre kadar gerisindeki Çığrı Dağı etrafındaki granit yataklarından elde edilen devasa sütunlar buradan Batı Akdeniz ülkelerine, İspanya, Tarragona, İtalya, Yunanistan, Anadolu'nun Batı kıyıları, Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz kıyılarına kadar ihraç edilmiş ve kent bu anlamda büyük bir ekonomik güç kazanmış. Limanı önemli kılan bir unsur da İncil'de anlatımı olan Azis Pavlus'un, burada M.S. 1'inci yüzyılda ikinci ve üçüncü gezileri sırasında bu limanı kullanmış olmasıdır. Bugün artık antik dönemdeki önemini, eski ticari faaliyetlerini görme şansımız yok ama özellikle iç liman kısmı günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eylül ayı sonu ve ekim ayı başlarında kalp şeklindeki gölün pembe rengi alması nedeniyle ilginin günümüzde artarak devam ettiğini görüyoruz."


Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor
Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor

Dalyan, Ezine, Liman, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Kartal'da, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı
5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor         
08:07
Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı         
07:29
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar         
20:43
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 08:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizdeki 2 bin yıllık granit sütunlar ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei