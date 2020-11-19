Denizdeki çöplere dolanan yeşil yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı - Son Dakika

Denizdeki çöplere dolanan yeşil yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
19.11.2020 11:34
Denizdeki çöplere dolanan yeşil yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı Antalya'da denizdeki çöplere dolanarak su üzerinde can çekişen yeşil yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Denizdeki çöplere dolanan yeşil yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
ANTALYA - Antalya'da denizdeki çöplere dolanarak su üzerinde can çekişen yeşil yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Geçtiğimiz gün, Serik ilçesi Boğazkent mahallesi açıklarında denize balık tutmak için tekneyle açılan bir grup, su üzerinde denizdeki çöplere dolanmış yeşil yavru deniz kaplumbağasını fark etti. Vatandaşlar, tekneye aldıkları yeşil yavru deniz kaplumbağasını çöplerden kurtararak tekrar denize saldı. Yeşil yavru deniz kaplumbağası suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözlerden kayboldu.
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