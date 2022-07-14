Denizdeki gizli tehlike - Son Dakika
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Denizdeki gizli tehlike

14.07.2022 10:16
Denizdeki gizli tehlike

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı AFAD vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı AFAD vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınması bayram tatili ile birleşince denize girenlerin sayısı çoğaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometreyi bulan sahili de denizi ve kumu seven tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Olabilecek boğulma olaylarına karşı da AFAD yaptığı paylaşımlarla vatandaşları rip akıntısına karşı uyarıyor.

Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı; "Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin."

Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söylediler.

Boğulmak kurtarıldı

Bayram boyunca Düzce, Sakarya ve Kocaeli de çok kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kocaeli'de boğulan 2 kişi ise Akyazı'da toprağa verildi.

Yetkililer, denize girecek olan kişilerin cankurtaranların olduğu bölgelerde girmesi yönünde uyarıda bulundular. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Düzce, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizdeki gizli tehlike - Son Dakika

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