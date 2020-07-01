Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak - Son Dakika

Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak

Kocaeli'de lise öğrencisi İrem Demirel, projesiyle tarım alanlarındaki mahsullerle çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan korumak için balıkçıların denizde bıraktığı hayalet ağları topladı.

Kocaeli'de lise öğrencisi İrem Demirel, projesiyle tarım alanlarındaki mahsullerle çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan korumak için balıkçıların denizde bıraktığı hayalet ağları topladı.

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"Mavi Ayna" isimli projesi için Değirmendere Sualtı Topluluğunda (DESSAT) eğitim alarak CMAS 1 yıldız dalıcı olan Demirel, DESSAT dalgıçlarıyla merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirdi.

Suyun yaklaşık 15 metre derinliğindeki hayalet ağları toplayan Demirel, beraberindeki dalıcıların yardımıyla Değirmendere Çınarlık sahiline çıkarttı.

Topladıkları ağları ailesinin yardımıyla Karamürsel ilçesinde bir çiftliğe taşıyan Demirel, ağları yırtıcılardan korunması için ekili ürünler ile çiftlik hayvanlarının bulunduğu alanın üzerine serdi.

"Doğaya zarar veren ağı doğaya geri dönüştürüyoruz"

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerdeki hayalet ağların zararları, ekolojik dengeyi nasıl etkilediğine yönelik bilgiler üzerine bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istediğini belirterek, bu ağların tarım arazilerinde de kullanılabildiğini öğrenmesi üzerine, denizden çıkartıp tarlaya ulaştıracak bir proje hazırladığını dile getirdi.

Proje için dalış eğitimi aldığı DESSAT'ta "batık şehir"de bu tür ağların bulunduğunu öğrenmesi üzerine dalış noktasını belirlediğini ifade eden Demirel, "1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve doğanın önemini anladığımız pandemi döneminde yapmak bu projeyi daha anlamlı kıldı." dedi.

Ağların tarım arazisinde kullanılacağına işaret eden Demirel, "Tarımda bu ağları arazilerin üzerine seriyorlar ve bu ağlar kuşların bitkilere zarar vermesini önlüyor. Aynı şekilde kümes hayvanlarının bulunduğu alanın üzeri de yırtıcılara karşı bu ağlarla kapatılıyor. Doğaya zarar veren ağı doğaya geri dönüştürüyoruz ve doğaya yararlı bir hale getiriyoruz." diye konuştu.

Dalış yaptıkları noktada görüş mesafesinin çok az olduğunu vurgulayan Demirel, "Görmek zordu ama bir amacımız vardı ve bunu gerçekleştirmek için bunların hepsini göze almıştık." ifadelerini kullandı.

Ağların taşındığı çiftliğin sahibi Yaşar Can, yıpranan balıkçı ağlarını yıllardır kullandıklarına değinerek, bir lise öğrencisinin projesiyle toplanan hayalet ağları kullanmalarının ise doğa adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Denizden çıkarılan balıkçı ağlarını burada tavuklarımızın üzerinde, bitkilerin etrafında ve üzerinde yaban hayvanların gelmemesi için, korumak amacıyla kullanıyoruz." diyen Can, "Bu projede İrem Demirel kızımızın çalışması, sayesinde projeyi burada gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak - Son Dakika

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