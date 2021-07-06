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Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular - Son Dakika

Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular

06.07.2021 09:28

Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor Rize'de vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj sanılan katman dalgadan kaynaklı kabarcık çıktı.

Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Rizelileri tedirgin ediyor

RİZE - Rize'de vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj sanılan katman dalgadan kaynaklı kabarcık çıktı.

Gündemde olan Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle korkan Rizeliler denizin üzerinde gördükleri katmanlar nedeniyle panik yaşıyor. Dün Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan dalgadan kaynaklı köpükler yine müsilaj sanılarak yetkilere haber verildi. Yetkilerin durumu inceledikten sora vatandaşlara verdiği 'Dalgadan kaynaklı köpük' cevabı ise Rizelilerin içini ferahlattı.

Rize Sahili'nde esnaflık yapan Ömer Kaya ilk gördüklerinde panik yaptıklarını ancak incelemenin ardından paniğe gerek olmadığını gördüklerini dile getirerek "Marmara'da ki olayı duyunca bizde endişelendik. Sahil esnafıyız ve sürekli iş yapıyoruz. Dedik bakalım nedir diye ama dalgadan oluşan aşırı köpüklenmeymiş. Müsilaj ile alakası yokmuş ama sağ olsun yetkiler geldi baktılar. Sabah daha yoğundu ama şimdi öyle değil. Çok şükür korkulan değilmiş" ifadelerini kullandı.

Rizeli Hüsnü Yunus Metin ise "Müsilaj olduğundan korktuk ama buranın sahipleri aradılar hemen yetkilileri. Meğer müsilaj değilmiş, kirlilikten kaynaklı köpüklenmeymiş. Müsilaj olmadığı için sevindik ama tabii ki kirlikten dolayı yine huzursuzuz" dedi.

Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular
Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular
Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular
Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular

Marmara Denizi, Müsilaj, Marmara, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizdeki köpürmeyi müsilaj sandılar, tedirgin oldular - Son Dakika


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