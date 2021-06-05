Amasra'da denizden 1 saatte 20 çuval atık çıkardılar - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliğinde 6 dalgıç, denizden 1 saat içinde 20 çuval atık çıkardı.

'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları ve Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik Derneği'ne bağlı 6 dalgıç, Büyük Liman'da temizlik çalışması yaptı. Denizden 1 saat içinde 20 çuval atık çıkarıldı. Bu atıklar arasında çaydanlık, tepsi, hortum, cam şişeler ve araç lastikleri olduğu görüldü.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, "Özellikle son zamanlarda ülkemizde denizlerimizin hızlıca kirlendiğini görüyoruz. Biz de bu denizdeki kirliliğe dikkat çekmek için Sahil Güvenlik ve derneğimizle ortak bir çalışma yaparak, denize dalarak çöpleri çıkardık. İnsanlarımızın görmesi için de burada sergiledik. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerimizin farkındalığını umarım artırmış oluruz. Herkesi denizlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.