Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı - Son Dakika

Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı

Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 300 kilogram çöp çıkarıldı.

Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde 300 kilogram çöp çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan araba lastikleri, teneke kutular, balıkçı ağları, kova ve birçok atık malzeme görenleri şaşkına çevirdi.

6 yırdır her hafta bir koyu temizleyen Bodrum Belediyesi Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği deniz dibi temizliğine bugün tekrar başladı. Yılda 100 tona yakın çöp çıkaran Bodrum Belediyesi dalgıç ekibi bu yılda aynı manzara ile karşılaşmaya başladı. "Denize en çok mavi yakışır" sloganı ile denize çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulunan Bodrum Belediyesi Bitez koyunda yaptığı deniz dibi temizliğinde 300 kilogram çöp çıkardı.

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Her yıl ilginç çöp atıkları çıkan deniz dibinden bu yılda birçok atık çıktı. Sabah saatlerinde Bitez limanından dalış yapan 6 dalgıç yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yaptı. Yapılan temizlik sonrasından deniz dibinden; araba lastikleri, teneke kutular, balıkçı ağları, kova ve birçok atık malzeme toplandı. Yaklaşık 300 kilogram atık toplayan ekipleri bu yıl gecen yıllara göre daha az çöp çıktığını ifade etti.

Çöpleri gören Sevim Altıner isimli vatandaş gördüğü manzara karşısından şaşkınlığını gizleyemedi. Altıner "Bu kadar çöpü gördükten sonra söyleyecek bir şey kalmadı. Bizimde dikkat etmemiz lazım. Teşekkür ediyorum Bodrum Belediyesine sağolsunlar temizliyorlar ama bizlerinden çevremizi temiz tutmamız lazım" dedi.

Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğünde çalışan Çevre Mühendisi Numan Yılmaz ise Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri deniz dibi temizliğine tekrar başladıklarını ve geçen yıllara göre daha az çöp çıktığını söyledi.

Deniz dibinde temizlik yapan Bodrum Belediyesi dalgıçlarından Barış Oğuz'da bu yıl az çöp çıktığını, gecen yıllara göre daha az çöp çıktığını ve bıkmadan temizlemeye devam edeceklerini söyledi.

Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı
Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı

Koronavirüs, Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizden 2 saatte 300 kilogram çöp çıktı - Son Dakika

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