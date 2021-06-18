Denizden 4 saatte kilolarca atık çıkarıldı - Son Dakika

Denizden 4 saatte kilolarca atık çıkarıldı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçlarıyla gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde, plastikten cama, metalden pet şişelere kadar çok sayıda atık çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçlarıyla gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde, 4 saatte denizden kilolarca atık çıkarıldı. Plastikten cama, metalden pet şişelere kadar çok sayıda atık, denizden temizlendi.

Yenişehir Belediyesi, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve bir spor mağazasının desteğiyle 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında son zamanlarda artan çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla denizaltı temizliği yaptı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçları, temizlik için Mersin Marina kıyısından dalış yaptı. Dört saat süren denizaltı temizliğinde, denizden plastik, cam, metal ve farklı türde kilolarca atık çıkarıldı. Belediye ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar sahilde sergilendi.

"İş işten geçtikten sonra 'eyvah' demek bir şey değiştirmiyor"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, etkinlikte yaptığı açıklamada, son günlerde Marmara Denizinde görülen müsilajın denizleri tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Temiz çevre topyekun bir duyarlılığı gerektiriyor, o duyarlılıkta olan dalgıç arkadaşlarımız bugün buna dikkat çektiler. Sıfır atık şirketimizi kurduk. Sıfır atık noktasında da biz hiçbir atığın denize ulaşmasını istemiyoruz, onları dönüştürmek istiyoruz. Hatta cam şişelerin mutlaka depozitolu olması gerektiğini düşünüyoruz ve mümkünse kademeli olarak plastikten uzaklaşıp cama yönelmemiz gerektiği noktasında davranışlar geliştirmemiz gerekiyor. İş işten geçtikten sonra 'eyvah' demek bir şey değiştirmiyor. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj felaketini doğanın bir isyanı olarak tabir edebiliriz. Bölgemizde de yaşamadan önce buna çözüm üretmeliyiz. Bugün de dalgıçlarımızla beraber denizaltı temizliği yaptık, hem denizimizi temizlemek hem de farkındalık oluşturmaya çalıştık. Halkımızın çevreye duyarlılığı noktasında çok daha dikkatli olmasını hem talep ediyoruz hem de istiyoruz" dedi.