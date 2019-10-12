Denizden bir kamyon dolusu çöp çıkardılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde Türk Kızılayı temsilciği tarafından 'Temiz çevre temiz deniz' projesi kapsamında Erdemli Balıkçı Barınağında temizlik çalışması yapıldı.



Denizde ve kıyıda yapılan 1,5 saatlik çalışmada bir kamyon çöp toplandı. Toplanan çöpün ise büyük bölümünü otomobil lastikleri ve şişeler oluşturdu. Denizden çıkarılan çöpler temizliğe katılanları şaşkına çevirdi.



Türk Kızılayı Erdemli temsilciliği gelecek nesillere temiz bir çevre ve deniz bırakılması adına ilçede 'Temiz çevre temiz deniz' projesini başlattı. Projeye Tema Vakfı, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli Belediyesi, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.



Proje kapsamında da ilk olarak Erdemli Balıkçı Barınağı çevresinde deniz ve sahil temizliği yapıldı. Katılımcılar balıkçı barınağına ellerinde mesaj içeren dövizlerle geldi. Ardından dalgıçlar denizde, gönüllüler ve öğrencilerde sahilde çevre temizliği yaptı. 1,5 saat süren çalışmada yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı.



Kızılay Erdemli Temsilcisi Necati Şevik, 1,5 saat içinde büyük bir miktar çöpün toplandığını belirterek, "Bu denizi sadece biz kullanmıyoruz. Burası aynı zamanda caretta carettalarında üreme, beslenme ve barınma alanı. Çevremize dikkat etmeliyiz, zarar vermemeliyiz. Araba lastiği, şişeler yoğun olmak üzere büyük bir miktar çöp toplandı. Çevreye karşı daha bilinçli hareket etmeliyiz" dedi.



Projeye destek veren kurum ve kuruluşlar ile öğrencilere teşekkür eden Şevik, belirli aralıklarla çevre temizliği gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.



TEMA Vakfı Erdemli sorumlusu Murat Başer ise amacın farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu söyledi.



Çevre temizliği sonrasında ise deniz yüzeyine çıkarak balıklarla birlikte yüzen caretta carettalar dikkat çekti. - MERSİN