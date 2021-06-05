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Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi - Son Dakika

Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi

05.06.2021 21:25

Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi Denizden çuvallar dolusu çöp çıktı Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bartın'ın Amasra ilçesinde denize dalan dalgıçlar tarafından deniz tabanından çıkarılan atıklar denizlerdeki kirliliği gözler önüne serdi.

Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi

Denizden çuvallar dolusu çöp çıktı

BARTIN - Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bartın'ın Amasra ilçesinde denize dalan dalgıçlar tarafından deniz tabanından çıkarılan atıklar denizlerdeki kirliliği gözler önüne serdi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bartın'ın Amasra ilçesinde deniz temizliği yapıldı. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile birlikte Karabük Off Road Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından Büyük Liman mevkiinde dalış gerçekleştirildi. Temizlik amaçlı dalışta deniz tabanında yer alan atık ve çöpler çuvallanarak karaya çıkarıldı.

Ellerindeki file çuvallarla denize dalan dalgıç ekipleri 2 saat süren çalışma sonunda çok sayıda araç lastiğini karaya çıkarırken pet şişeler, cam şişeler, ağ parçaları, konserve kutularından oluşan yaklaşık 20 çuval atık topladılar.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol gazetecilere yaptığı açıklamada denizlerin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biz de sahilde bulunan bir ilçe olarak özellikle denizlerimizde son zamanlarda oluşan kirliliğe dikkat çekmek, hem çevrenin hem de denizlerimizin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak konusunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığımızın katkı ve destekleriyle böyle bir etkinlik yapalım dedik. Bugün hem Sahil Güvenlik Komutanlığına ait dalgıçlarımız hem de Batı Karadeniz Dalgıç Kulübünden arkadaşlarımızla liman içinde dalarak deniz içerisindeki atıkları topluyorlar. Burada da görüyorsunuz 15-20 dakika içerisinde çıkan atıklar. Maalesef duyarsız vatandaşlarımızın sebep olduğu bir kirlilik söz konusu. Tabi bunların son bulmasını istiyoruz. Denizlerimizin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın tüm vatandaşlarımızın önemini kavrayarak denizlerimize çevremize sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Dalgıçlar tarafından deniz tabanından çıkarılan çöpler Büyük Liman mevkiinde sergilendikten sonra şehir çöplüğüne taşındı.

Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi
Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi
Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi
Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi

Dünya Çevre Günü, Sahil Güvenlik, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizden çıkan atıklar kirliliği gözler önüne serdi - Son Dakika


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