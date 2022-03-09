BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika
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BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ

09.03.2022 16:11

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından itibaren yapılmakta olan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci durağı Gümbet Plajı oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından itibaren yapılmakta olan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci durağı Gümbet Plajı oldu. Hem kıyıda hem de dalgıçlar tarafından denizde yapılan temizlik çalışmasında otomobil lastiğinden halıya, içki şişesinden klozete, ısıtıcıdan yağ tenekelerine kadar toplam 1 ton katı atık toplandı.

Bodrum'da geleneksel hale gelen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yıl ilki hafta Türkbükü sahilinde yapıldı. Haziran sonuna kadar yapılacak olan etkinliğin ikinci adresi ise bugün Gümbet sahili oldu. Etkinliğe başta ortaokul, lise öğrencileri olmak üzere, belediye dalgıçları ve çevre gönüllüleri katıldı. Öğrenciler kıyıda temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. 12 dalgıç tarafından yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı. Öğrenciler ve dalgıçlar tarafından toplam 1 ton katı atık toplandı. Botlar yardımıyla denizden çıkartılan katı atıklar plaja getirildi. Otomobil lastiğinden halıya, içki şişesinden klozete, ısıtıcıdan yağ tenekelerine kadar birçok katı atık görenlere 'Pes' dedirtti. Öğrencilere toplanan atıklar ve çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra atıklar, belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanına götürüldü.

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Geçen yıl Gümbet'te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla atık çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişi güzel atılan çöpler yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor" dedi.

BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ

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Bodrum'da deniz pırıl pırıl oldu Bodrum'da deniz pırıl pırıl oldu Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi Bodrum'da dalgıçlar denizi, öğrenciler kıyıyı temizledi

Türkbükü, Otomobil, Bodrum, Gümbet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN ÇIKAN KATI ATIKLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika
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