Denizden çıkan yangını söndürmeye gitti...2 saat süren yangından 10 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

Denizden çıkan yangını söndürmeye gitti...2 saat süren yangından 10 hektarlık alan kül oldu

Denizden çıkan yangını söndürmeye gitti.

Denizden çıkan yangını söndürmeye gitti...2 saat süren yangından 10 hektarlık alan kül oldu

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MUĞLA - Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürülürken 10 hektar alan kül oldu. Denize giren yerli turistler ve bölge halkı yangını söndürmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yalıkavak Küdür Yarımadaı'nda otluk ve makilik alanda akşamüstü saatlerinde yangın başladı. Kuzeybatıdan esen sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Küdür tepelerini sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar, tüm Yalıkavak'ı sardı. İtfaiye ve orman ekipleri çok sayıda personel ve araçla söndürme çalışması yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün Güvercinlik Gökçeler mevkisinde konuşlandırdığı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına katıldı. Polis, 112 Acil Sağlık ve Zabıta ekipleri de yangın bölgesinde hazır bekledi.

Vatandaşlar havlular, kürekler ve etraftan buldukları çalı çırpılarla yangını söndürmeye alevleri söndürmeye çalıştı. Yanmak üzere olan bir kediyi ise son anda kurtardı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyelerinin de destek verdiği söndürme çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yangın 1,5 saat sonra yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken 10 hektar otluk ve makilik alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Denizden çıkan yangını söndürmeye gitti...2 saat süren yangından 10 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

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