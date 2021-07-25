Denizden çıkanlar pes dedirtti... Traktör tekeri de çıktı, klozet de - Son Dakika

Denizden çıkanlar pes dedirtti... Traktör tekeri de çıktı, klozet de

Adana'nın sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta çöplüğe dönen denizden çıkarılan traktör tekeri, kalorifer peteği ve klozet görenlere pes dedirtti

ADANA - Adana'nın sahil ilçeleri Yumurtalık ve Karataş, tatil sezonunda dolup taşarken denizdeki kirlilik görenleri pes dedirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü dalgıçları çöplüğe dönen Karataş ve Yumurtalık sahillerinde su altında buldukları plastik atıklar, traktör tekeri, klozet, kalorifer peteğini çıkardı.

Dalgıç Gökhan Bahar, "Biz pandemi sürecinde de dalış yaptığımız zaman Karataş bölgesinde deniz atları ile de karşılaştık. Denizdeki kirlilik oranı daha da azdı. Kalorifer petekleri, klozetler, lastikleri hiç saymıyorum bile. Karada görebileceğimiz her şeyi suyun altında gözlemleyebiliyoruz. Karada kirlilik görülüyor ve temizlik ekipleri temizleyebiliyor. Suyun altında bunu yapacak kimse yok. Su altı canlıları o atıkları yiyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Biz temizliyoruz. Ama denizlerimizi korumamız lazım" dedi.

Dalgıçlardan Özge Demirkoparan ise şu an kirliliğin su altında yoğun olduğunu ifade ederek, "Burada müsilaj görülmedi ama plastik atıkla mücadele ediyoruz. Yaşamda ne varsa suyun altından çıkıyor. Klozet, mobilya, kalorifer peteği. Değerli deniz canlılarımız var ve kaplumbağalar ağlara takılıyor ve ölümler gerçekleşiyor. Bu konuda hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımızı denizi korumaya davet ediyoruz" diye konuştu.