DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ - Son Dakika

DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

6 saat önce

Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ, System.String[]

Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Görüntü Dökümü:

Cenaze aracını giriş

Adli Tıp Kurumu'ndan detay


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
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