Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi - Son Dakika

Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti