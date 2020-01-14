Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi - Son Dakika

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Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi adli tıp'a getirildi
6 saat önce
Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:17 Kaynak: DHA
Kilyos açıklarında tankerle çarpışarak batan teknede kaybolan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında yaşanan kazada batan teknede bulunan balıkçılardan İlyas Domaç'ın cansız bedeni bugün dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 4 gündür süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan İlyas Domaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
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