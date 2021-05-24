Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı'na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar su üzerinde siyah bir cisim fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadına ait cansız beden bulundu.

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bota alınan cansız beden limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cansız bedenin Necla Özkanolduğunu belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, "Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.