Son Dakika Haberleri: Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı
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Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı

7 saat önce

Silivri'de cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizden çıkarılan çocuk kurtarılamadı, System.String[]
Silivri'de cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekiplerince kurtarılan M.İ.Ç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gümüşyaka Altınkumsal mevkisindeki halk plajında ailesiyle serinlemek için denize giren M.İ.Ç, bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaşmıştı.
Kızlarının suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istemişti. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan M.İ.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:35 Kaynak: AA
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