Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı - Son Dakika
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Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı

6 saat önce

BALIKESİR (İHA) – Can kayıplarıyla sonuçlanabilecek olumsuzluklara karşın düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla AB ülkelerine geçiş yapmalarının yasaklanmasının ardından sahiller boşaldı.

Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı, System.String[]

BALIKESİR (İHA) – Can kayıplarıyla sonuçlanabilecek olumsuzluklara karşın düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla AB ülkelerine geçiş yapmalarının yasaklanmasının ardından sahiller boşaldı.


Türkiye'nin AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenleri engellememe kararı almasının ardından göçmenlerin en fazla çıkış yaptıkları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde beklenenin aksine fazla yoğunluk yaşanmadı. Kararın alınmasının ardından ilk birkaç gün Ayvalık'ın Sarımsaklı ve Badavut mevkilerinin yanı sıra Altınova Mahallesi'nin Madra Çayı deltası, Küçükköy Mahallesi'nin Şeytansofrası eteklerindeki Tekev mevkisi ile Cunda Adası'nın Pateriça mevkii Yalancıboğaz bölgelerinde Midilli Adası'na yönelik düzensiz göçmenlerin şişme botlarla geçiş yaptıkları öğrenildi. Ancak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla denizde can kayıplarıyla sonuçlanabilecek olumsuzluklara karşın Ege sahillerinden lastik botlarla geçişlerin yasaklanmasıyla Ayvalık sahillerinde düzensiz göçmen kalmadı.


Ayvalık'taki jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin denizden geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenleri karayoluyla Edirne'ye gönderdiklerini öğrenilirken, böylelikle düzensiz göçmenlerin can güvenliklerinin sağlanılmaya çalışıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Altınova Mahallesi, Avrupa Birliği, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
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