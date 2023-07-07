Denizden gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Denizden gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı

07.07.2023 18:53

İzmir'in Dikili ilçesindeki sahilde meydana gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı. Hortum, deniz üzerinde oluştu ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun etkisiyle sahildeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Hortum zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki sahilde meydana gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Hortum bugün İzmir Dikili'de meydana geldi. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu Dikili'de, öğle saatlerinde hortum oluştuğu görüldü. Bu sırada sahildeki vatandaşlar hortumun etkisiyle korku dolu anlar yaşadı.

HERHANGİ BİR ZARARA NEDEN OLMADI

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Denizden gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizden gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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