Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor
46 dakika önce
Dünyanın tüm sularından insanların en çok avladığı protein kaynağı; ton balığı... Dardanel, ton balığını inovatif ürünlerle geliştirdi.
Dünyanın tüm sularından insanların en çok avladığı protein kaynağı; ton balığı... Dardanel, ton balığını inovatif ürünlerle geliştirdi. Geçen yıl 334 milyon lira ciro yapan şirket bu yılın ilk yarısında 235 milyon liraya ulaştı. Yıl sonu için yarım milyar liraya koşuyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:45
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