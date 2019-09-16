Son Dakika Haberleri: Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor
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Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor

46 dakika önce

Dünyanın tüm sularından insanların en çok avladığı protein kaynağı; ton balığı... Dardanel, ton balığını inovatif ürünlerle geliştirdi.

Denizden inovasyon çıkardı, yarım milyar liraya koşuyor, System.String[]

Dünyanın tüm sularından insanların en çok avladığı protein kaynağı; ton balığı... Dardanel, ton balığını inovatif ürünlerle geliştirdi. Geçen yıl 334 milyon lira ciro yapan şirket bu yılın ilk yarısında 235 milyon liraya ulaştı. Yıl sonu için yarım milyar liraya koşuyorlar.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:45 
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