Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket - Son Dakika

Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket

20.11.2020 12:05
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım" dedi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım" dedi.

Kandıra ilçesine bağlı Kerpe sahilinde yaşayanlar, dün öğle saatlerinde bir köpeğin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Köpeği fark eden veteriner hekim Behice Sinem Öçal, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı. Yaklaşık 25 metre açıktaki köpeğin yanına giden Öçal, köpeği kurtararak sahile çıkardı. Soğuk sudan dolayı şoka giren köpek, yakındaki bir restorana götürülerek burada ısınması sağlandı.

'HEPSİ BİRER CAN VE ÇOK DEĞERLİLER"Köpeğin denizde çırpındığını görünce dayanamadığını söyleyen veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Sahil kısmına indiğim zaman denizin orta kısmında bir köpek gördüm. Çırpınıyordu. İnsanlar çağırıyorlardı. Denizin kenarına çıkarmak için sesleniyorlardı. Hatta telefonla yardım arıyorlardı. Kayıkla kurtarmak için birilerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Fakat, o anda kimseye ulaşamadıklarını gördüm. Hayvan da dışarı çıkamıyordu. Devamlı daire çiziyordu. Bayağı açıktaydı. Yorgun düşmüştü, sadece burnu sudan çıkıyordu. Boğulmak üzereydi. Ben de dayanamadım. Kıyafetlerle birlikte kendimi attım denize. Hava da oldukça soğuktu maalesef, ama öyle bir durumda hiç düşünmüyorsunuz. Sonuçta hepsi birer can ve çok değerliler. Ben zaten veteriner hekim olduğum için, benim için ayrıca değerliler" dedi.'O PANİKLE, O KORKUYLA SARILDI BANA'

Köpeğin yanına gittiğinde kendisine sarıldığını anlatan veteriner hekim Öçal, "Oldukça uzaktaydı köpek. Oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Galiba düştü ve çıkamadı. Zaten yanına gittiğimde, tam bilinci açık değildi. Hayvancağız sarıldı bir anda. Kurtulma çabasıyla, kendini bıraktı bir anda. Çırpınmadı, debelenmedi. Hemen, kolayca alabildim onu. Sağ olsunlar, kıyıda bekleyenler de yardımcı oldular. Hemen kuruttuk onu. Yakın bir restorana götürerek, orada sobanın yanında ısıttık. Şoka girmişti soğuktan. O panikle, o korkuyla sarıldı bana. Herhalde yardım etmek istediğimi anladı ve hiçbir şekilde tepki vermedi. Saldırmaya falan çalışmadı. Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım bence. Yani bunu önemli bir şey olarak görmüyorum açıkçası" diye konuştu.


Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket
Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket

Veteriner, Kandıra, boğulma, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizden köpeği kurtaran veteriner hekim Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket - Son Dakika


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