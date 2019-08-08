Son Dakika Haberleri: Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor
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Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor

8 dakika önce

IMO'nun yeni emisyon regülasyonlarının 1 Ocak 2020'de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı.

Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor, System.String[]
IMO'nun yeni emisyon regülasyonlarının 1 Ocak 2020'de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı. Sabancı'nın Yasa'sı, Koç'un Ditaş'ı, Ciner ve Arkas gibi Türkiye'nin önde gelen armatör şirketleri de eski gemileri elden çıkarıyor.
Uluslararası Denizcilik Örgütü, Denizcilik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27 
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