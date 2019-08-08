Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor
8 dakika önce
IMO'nun yeni emisyon regülasyonlarının 1 Ocak 2020'de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı.
IMO'nun yeni emisyon regülasyonlarının 1 Ocak 2020'de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı. Sabancı'nın Yasa'sı, Koç'un Ditaş'ı, Ciner ve Arkas gibi Türkiye
'nin önde gelen armatör şirketleri de eski gemileri elden çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27
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