GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR SU ALTI TEMİZLİĞİ YAPTI; RÖGAR KAPAĞI, BİSİKLET, OTOMOBİL LASTİĞİ DE ÇIKTI - Son Dakika
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GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR SU ALTI TEMİZLİĞİ YAPTI; RÖGAR KAPAĞI, BİSİKLET, OTOMOBİL LASTİĞİ DE ÇIKTI

20.08.2022 13:39

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da gönüllü dalgıçlar 3 gün boyunca su altı temizliği yaptı.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da gönüllü dalgıçlar 3 gün boyunca su altı temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden rögar kapağı, otomobil lastiği, bisiklet, metal levha, plastik, teneke ve cam şişe, klozet kapağı, sandalye, tabure gibi atıklar topladı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar, belediyenin çöp istasyonuna gönderildi.

Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Dalgıç Ekibi ile gönüllü dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Foça Balıkçı Barınağı'nda başlayan çalışmalar, ilçe merkezindeki sahil şeridinde de devam etti. 3 gün süren deniz dibi temizliğinde rögar kapağı, otomobil lastiği, bisiklet, plastik, teneke ve cam şişe, klozet kapağı, sandalye, tabure, branda, tabak, şemsiye, metal levha, su hortumu, su ve boya püskürtme tabancası, tabak, çatal, bıçak gibi çok sayıda atık çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar, belediyenin çöp istasyonuna gönderildi.

'İNANILMAYACAK KADAR ÇÖP ÇIKTI'

Gönüllü bir grubun dalış ekibi amiri Halil Cura, 3 gün süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Denizin dibinde gördüğü kötü manzara nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Cura sözlerini şöyle sürdürdü: "Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Liman Başkanlığı desteğiyle, Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Sularda Harekat Kurulu ve dalış merkezleri ekipleri olmak üzere bizler gönüllü olarak bu faaliyetleri dönem dönem icra ediyoruz. Su altı temizliği için bir faaliyet programı kapsamında burada toplandık. Maalesef inanılmayacak kadar çöp, lastik, lavabo, klozet kapağı, poşet, teneke ve cam şişe çıktı. Balıkçı Barınağı'ndan bir traktör römorku dolusu çöp çıkardık. Büyükdeniz bölgesinde temizlik faaliyetimiz sürüyor. Vatandaşlarımızı çevreye karşı duyarlılığa davet ediyorum. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım, kirletmeyelim. Bu konuda duyarlılık gösterelim" dedi.Dalgıçların gönüllü çabalarını görüp, teşekkür eden vatandaşlardan Bülent Uğurluoğlu da deniz dibi kirliliğinin çok fazla olduğunu dile getirip, vatandaşları çevre konusunda duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Foça, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR SU ALTI TEMİZLİĞİ YAPTI; RÖGAR KAPAĞI, BİSİKLET, OTOMOBİL LASTİĞİ DE ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÖNÜLLÜ DALGIÇLAR SU ALTI TEMİZLİĞİ YAPTI; RÖGAR KAPAĞI, BİSİKLET, OTOMOBİL LASTİĞİ DE ÇIKTI - Son Dakika
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