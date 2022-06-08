Denizin dibinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Alışveriş sepeti de çıktı, araba lastiği de

MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Marina'da 'deniz dibi temizliği ve dalış etkinliği' gerçekleştirdi. Balık adamlar belirli aralıklarla dalış yaparak denizin dibinden cam, plastik ve ambalaj atıklarının yanı sıra olta, sandalye, balık ağı, alışveriş arabası, anten gibi birbirinden farklı insan kaynaklı atıklar çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Deniz Polisi ve Akdeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, birçok kurumda katılım sağlayarak destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, deniz polisi ile Sahil Güvenlik'te görevli balık adamların gün boyu yaptığı dalışlarda yeri deniz olmayan plastik, cam şişe ve ambalaj atıklarının yanı sıra tahta parçaları, alışveriş sepeti, balık ağı, sandalye, anten ve olta gibi deniz ekosistemine zarar veren atıklar çıkarıldı. Denizden çıkan atıklar farkındalık oluşturulması adına Marina'da sergilenirken, çıkan atıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Doğada hiçbir şey yok olmuyor. Kirlilik olarak karşımıza çıkıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, gerçekleştirilen etkinliğin amacını anlattı. Halisdemir, "Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Kirlenmiş olan denizden neler çıktığını halkımıza göstermek" dedi.

Yıl içerisinde bu tür etkinlikleri farklı noktalarda sürekli yaptıklarına vurgu yapan Halisdemir, "Yüzlerce, belki binlerce metreküp atık çıkarttık. Çıkartmaya da devam ediyoruz. Ama vatandaşlarımızdan büyük beklentimiz var. Lütfen hiçbir şeyi denize atmayın. Bir şey olmaz mantığıyla atılıyor. 'Denizde kaybolur. Attığım atık ne olacak ki küçücük' mantığı yürütülüyor ama öyle olmuyor. Doğada hiçbir şey yok olmuyor. Bir şekilde dönüşüyor. Kirlilik olarak karşımıza çıkıyor. Denizin ekosistemini değiştiriyoruz ve burada yaşayan canlılara çok ciddi olumsuzluklarımız var" diye konuştu.

Halisdemir, denizin temiz tutulması adına yoğun bir şekilde mücadele verdiklerini belirterek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Hiç bir zaman da yılmayacağız. Bu denizi tertemiz tutacağız. Denizimizi kirleten her kesimle de mücadelemize devam edeceğiz. Mersin, mavisi ve yeşili ile özel bir şehir. O yüzden denizlerimizi temiz tutalım. Deniz canlılarımızı koruyalım. Deniz temiz olursa daha güzel, daha değişik canlılar mutlaka gelecektir. Bu canlılar bizim ekosistemimizin zenginliğini, denizimizin temizliğini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

"Eşyayı alıp çöpe atmak o kadar basit ki. Sadece birkaç adım yürüyeceksin"

5. sınıf öğrencisi olan İnci Ela Kalmış, insanların atıkları çöpe değil de denize atmasına tepkili olduğunu belirterek, "İnsanlar bunları atarak neyi gerçekleştirmeyi planlıyor hiç anlamıyorum. Gelecek senelerde böyle bir deniz göremeyiz. Biz deniz kenarındayız, denizi görmek, o canlıları görmek için geliyoruz ama gelecek senelerde bunun kalacağına emin değilim. Bakın ben bir çocuğum, ama bu yaşımda bunları görmek çok kötü bir şey. Eşyayı alıp çöpe atmak o kadar basit ki. Sadece birkaç adım yürüyeceksin" dedi.

Denizden çıkan atıkları görünce oldukça şaşırdığını belirten Azra Ruç ise, "Denize atılanları görünce aklım almadı. Mesela denize alışveriş arabası atmışlar. İnsanlar neden denize alışveriş arabası atmak istesin? Biz denizlere çöp attıkça oradaki canlılar ölüyor, canlılar öldükçe de ekosistemimiz bozuluyor. Ekosistemin bozulması dönüp dolaşıp en sonunda bizi de etkileyecek. Kendi türümüz de en sonunda yok olacak. Denize çöp attık. Ne oldu şimdi? Denize çöp atınca bir şey başarmıyoruz, atmayınca başarıyoruz" şeklinde konuştu.