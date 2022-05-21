Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı - Son Dakika
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Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı

21.05.2022 13:35
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda dip temizliği yapıldı.

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda dip temizliği yapıldı. Lastik, soba boru su, tespih ve sandalye çıkarılan temizlikte, kırık su bardağını yuva edinen ve çöplerle birlikte karaya çıkarılan ahtapot yavrusu ilgi gördü. Temizliğin ardından denize 500 çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu, su altı temizlik timi kurdu. Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşünce Programı'nın 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesi kapsamında dalış eğitimi alan 20 genç, Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD) üyeleriyle daldı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yapılan dalış, yaklaşık 2 saat sürdü. Dalışın ardından dip temizliği yapan ekip, atıkları su yüzeyine çıkardı. Soba borusu, plastik ve cam şişeler, otomobil lastikleri, tahta parçaları, plastik sandalye ve tespih karaya çıkarılıp sergilendi. Çıkan atık miktarı dikkate alındığında geçen yıllara göre denize daha az atık bırakıldığı görüldü.

AHTAPOT YAVRUSU BARDAĞI YUVA EDİNMİŞDip temizliğinde bazı deniz canlıları da karaya çıkarıldı. Kırık su bardağı içine yerleşen ve orayı yuva edinen ahtapot, bardakla birlikte karaya çıkarılınca ilgi odağı oldu. Temizlik yapan ekip ve dip temizliğine katılan dalgıçlar ahtapotu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.Dip temizliği ekibinden Halil Nevzat Demirel, çıkarılan atıkları görünce üzüldüğünü ve şaşırdığını söyledi. Tespihin dahi denize atılmasına anlam veremediğini belirten Demirel, bu kadar kirlilik beklemediğini söyledi. Dalgıç Sefa Ayhan da denizi ve çevreyi korumak zorunda olduklarını belirtti. İlk kez dip temizliği etkinliğine katılan Elif Naz Gerçek ise soba borusunu denizden çıkardığını anlattı. Bardağa yuva yapan ahtapotu görünce çok şaşırdığını ifade eden Gerçek, "Deniz dibindeki kirlilik artık bazı deniz canlılarının yaşam alanı olmuş. Yavru ahtapot bardağın içinde yaşamaya çalışıyordu. Bu kadar atık çıkarabileceğimizi de beklemiyordum" dedi.DENİZE BALIK BIRAKTILAR

ANTSAD Başkanı Semih Başaran, dip temizliği etkinliklerinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Başaran ilgiden memnun olduklarını da kaydedip doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Temizliğin ardından denize 500 adet çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.


Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
YORUMLAR
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Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Deniz Dibi Temizliği Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Deniz Dibi Temizliği Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Muratpaşa, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı - Son Dakika


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