Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı - Son Dakika

SAMSUN'da, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında denizde temizlik yapan dalgıçlar, 3 alandan 30 dakikada yarım ton atık topladı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama- kurtarma ekipleri, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında liman içi kıyısı, deniz altı ve kıyılarda temizlik yaptı. 30 dakika süreyle dalış ve temizlik yapan ekipler, metal parçalar, araç lastikleri, plastik ve cam şişelerden oluşan yarım ton atık topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdür Vekili Başkomiser Saniye Şahin Özen, "Denizimizde yaptığımız yarım saatlik çalışma esnasında yarım tona yakın atık çıkardık. Maalesef denizimizi kirletiyoruz. Bu konuda duyarsız davranıyoruz. Bu hareketlerimizin sonu ülkemizin geleceğine mal olacak. Hepimizi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.